Sada lešticích padů, uzavřené parkety/lamino

Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění zapečetěných podlah. Lešticí pady byly vyvinuty pro zapečetěné podlahy a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na zapečetěných tvrdých plochách jako například korek, parkety nebo laminát. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.

Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění zapečetěných podlah. Lešticí pady byly vyvinuty pro zapečetěné podlahy a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na zapečetěných tvrdých plochách jako například korek, parkety nebo laminát. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.

Charakteristické znaky a výhody
Leštící pady z vysoce kvlaitního mikrovlákna
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 8
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem