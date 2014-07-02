Sada lešticích padů, uzavřené parkety/lamino
Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění zapečetěných podlah. Lešticí pady byly vyvinuty pro zapečetěné podlahy a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na zapečetěných tvrdých plochách jako například korek, parkety nebo laminát. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
Sada 3 lešticích padů pro leštičku s odsáváním FP 303. Pro dokonalé leštění zapečetěných podlah. Lešticí pady byly vyvinuty pro zapečetěné podlahy a zaručují díky svým vlastnostem leštění ještě lepší výsledek leštění na zapečetěných tvrdých plochách jako například korek, parkety nebo laminát. Lešticí pady jednoduše umístěte na kotouče leštičky a jde se na to.
Charakteristické znaky a výhody
Leštící pady z vysoce kvlaitního mikrovlákna
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 8
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem