Sada mopů RVC 3

Pro optimální výsledky čištění: sada vysoce kvalitních mikrovláknových utěrek pro mokré vytírání tvrdých povrchů s robotickými vysavači RVC 3.

Sada obsahuje dvě utěrky pro robotické vysavače RVC 3. Pokud je zařízení provozováno v režimu mopování, zajišťují vysoce kvalitní mikrovláknové utěrky optimální výsledky čištění na všech tvrdých površích, jako jsou dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC nebo linoleum. Lehké, zaschlé nečistoty jsou spolehlivě odstraněny a prach je nejen vysát, ale také účinně vázán. Díky spolehlivému suchému zipu lze utěrky rychle a snadno vyměnit.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka se zapínáním na suchý zip
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 275 x 113 x 3
Kompatibilní přístroje
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