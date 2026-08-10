Sada mopů RVC 3
Pro optimální výsledky čištění: sada vysoce kvalitních mikrovláknových utěrek pro mokré vytírání tvrdých povrchů s robotickými vysavači RVC 3.
Sada obsahuje dvě utěrky pro robotické vysavače RVC 3. Pokud je zařízení provozováno v režimu mopování, zajišťují vysoce kvalitní mikrovláknové utěrky optimální výsledky čištění na všech tvrdých površích, jako jsou dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC nebo linoleum. Lehké, zaschlé nečistoty jsou spolehlivě odstraněny a prach je nejen vysát, ale také účinně vázán. Díky spolehlivému suchému zipu lze utěrky rychle a snadno vyměnit.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka se zapínáním na suchý zip
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|275 x 113 x 3