Sada mopů RVM 4
Pro optimální výsledky čištění: vysoce kvalitní sada mikrovláknových mopů pro mokré vytírání tvrdých podlah pomocí robotického vysavače RVM 4 Comfort.
Sada obsahuje čtyři stírací mopy pro robotický vysavač RVM 4 Comfort. Při provozu zařízení v režimu mokrého čištění zajišťují vysoce kvalitní mikrovláknové mopy optimální výsledky čištění na všech tvrdých podlahách, jako jsou dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC nebo linoleum. Kromě vysávání spolehlivě odstraňují lehké zaschlé nečistoty a účinně zachycují prach. Výměna mopů je díky suchému zipu velmi snadná.
Charakteristické znaky a výhody
Mop s suchým zipem
- Snadné připevnění a sejmutí díky suchému zipu.
- Lze prát v pračce při teplotě do 60 °C. Nepoužívejte aviváž.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|4
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 130 x 28
Oblasti použití
- Pro všechny tvrdé podlahy, jako jsou parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC