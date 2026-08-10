Sada na čištění podlah Classic pro SC 1
S praktickou sadou na čištění podlah Floor Kit Comfort přeměníte ruční parní čistič bleskurychle na parní mop 2 v 1.
Od ručního parního čističe k parnímu mopu 2 v 1 během několika sekund: praktická sada na čištění podlah Classic vám to umožní. Jednoduše připojíte hubici na podlahy Classic s utěrkou a trubkou k přístroji SC 1 a můžete začít s důkladným čištěním tvrdých podlah. Sada na čištění podlah je standardní součástí dodávky SC 1 Floor Kit.
Charakteristické znaky a výhody
Upevňovací mechanismus pro upevnění utěrky
Inovativní lamely pro podlahové hubice a čištěný povrch
Sada na čištění podlah lze snadno připojit
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|247 x 50 x 568
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice