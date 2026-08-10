Sada na čištění podlah Classic pro SC 1

S praktickou sadou na čištění podlah Floor Kit Comfort přeměníte ruční parní čistič bleskurychle na parní mop 2 v 1.

Od ručního parního čističe k parnímu mopu 2 v 1 během několika sekund: praktická sada na čištění podlah Classic vám to umožní. Jednoduše připojíte hubici na podlahy Classic s utěrkou a trubkou k přístroji SC 1 a můžete začít s důkladným čištěním tvrdých podlah. Sada na čištění podlah je standardní součástí dodávky SC 1 Floor Kit.

Charakteristické znaky a výhody
Upevňovací mechanismus pro upevnění utěrky
Inovativní lamely pro podlahové hubice a čištěný povrch
Sada na čištění podlah lze snadno připojit
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 247 x 50 x 568
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice