Sada na čištění podlah EasyFix pro SC 1
Ruční čistič nebo podlahový mop? Můžete mít vše v jednom! Stačí svému oblíbenému pomocníkovi SC 1 pořídit podlahový systém EasyFix a už se před ničím nezastaví.
Proměňte svůj parní čistič SC 1 na plnohodnotný parní mop díky unikátní sadě EasyFix. Poradí si s jakýmkoliv tvrdým povrchem (dlažba, mramor, PVC, granit atd.) a snadno se s ním manipuluje díky možnosti přizpůsobení výšky. Pomocí flexibilního kloubu hubice se zase pohodlně dostanete pod každý nábytek. Jistě také oceníte rychloupínání mikrovláknové utěrky na suchý zip. Máte tak zaručen nejenom nulový kontakt s nečistotami, ale zároveň nebude násada nikam klouzat.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché upevnění sady na čištění podlah EasyFix na SC 1
- Podlahovou hubici EasyFix lze na zařízení nasadit rychle a bez námahy společně s trubkami parního čističe.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché upevnění utěrky na podlahu pouhým přitlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Inovativní lamelová technika
- Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
- Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
- Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice