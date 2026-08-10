Sada na čištění podlah EasyFix pro SC1

Čistota, aniž byste museli přijít do styku se špínou: se sadou na čištění podlah EasyFix Large pro SC 1 Multi můžete ruční parní čistič vmžiku přeměnit na mop.

Z ručního parního čističe na mop během několika sekund: praktická sada EasyFix Large pro čištění podlah SC 1 Multi to umožňuje. Univerzální podlahovou utěrku Large jednoduše připevněte k podlahové hubici EasyFix Large pomocí systému háčků a smyček a připojte hubici ke dvěma prodlužovacím trubkám (každá o délce 0,5 m) na SC 1 Multi - a můžete začít tvrdou podlahu ihned důkladně čistit. Univerzální podlahová utěrka se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienicky čisté výsledky čištění v rozích a na okrajích. Sada na čištění podlah EasyFix Large je součástí standardního rozsahu dodávky pro SC 1 Multi & Up.

Charakteristické znaky a výhody
Snadné připevnění sady podlahových hubic EasyFix Large ke stroji SC 1 Multi
  • Podlahovou hubici EasyFix lze na zařízení nasadit rychle a bez námahy společně s trubkami parního čističe.
prémiové mikrovlákno
  • Speciální struktura smyček v utěrce zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění na všech utěsněných tvrdých površích.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
  • Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Inovativní lamelová technika
  • Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
  • Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
  • Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice