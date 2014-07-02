Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky.Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky.S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí.Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění:-posílená textilním výpletem-s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí-s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnostVhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.

Charakteristické znaky a výhody
Extra krátká mosazná hubice
  • Optimální pohyblivost v potrubí
Hadice s látkovým pletivem
  • Flexibilní a odolná kvalitní hadice
Čtyři dozadu namířené vysokotlaké proudy
  • Efektivní a rychlé řešení blokád v potrubí
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Efektivní a rychlé řešení blokád v potrubí
Bajonetový uzávěr
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 7,5
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 245 x 65

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Čištění potrubí
  • Čištění odpadního potrubí
  • Čištění kanalizací
Náhradní díly Sada na čištění potrubí 7,5 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.