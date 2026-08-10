Sada na opravu kabelu

Se sadou na opravu kabelu pro robotickou sekačku Kärcher lze spolehlivě opravit přerušení kabelu a vymezovací kabel lze podle potřeby připojit a prodloužit.

Sada pro opravu vymezovacího kabelu obsahuje 6 vysoce kvalitních kabelových spojek a krátký kabel. To umožňuje, aby se ohraničující vodič rozšířil podle potřeby. Kromě toho lze přerušení kabelu snadno a rychle opravit.

Charakteristické znaky a výhody
Sada na opravu vymezovacího kabelu, včetně 6 kabelových spojek a kusu náhradního kabelu
Vymezovací kabel lze spolehlivě prodloužit
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 6
Délka kabelu (cm) 30
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 25 x 23 x 17
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Trávník