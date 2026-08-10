Sada na opravu kabelu
Se sadou na opravu kabelu pro robotickou sekačku Kärcher lze spolehlivě opravit přerušení kabelu a vymezovací kabel lze podle potřeby připojit a prodloužit.
Sada pro opravu vymezovacího kabelu obsahuje 6 vysoce kvalitních kabelových spojek a krátký kabel. To umožňuje, aby se ohraničující vodič rozšířil podle potřeby. Kromě toho lze přerušení kabelu snadno a rychle opravit.
Charakteristické znaky a výhody
Sada na opravu vymezovacího kabelu, včetně 6 kabelových spojek a kusu náhradního kabelu
Vymezovací kabel lze spolehlivě prodloužit
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|6
|Délka kabelu (cm)
|30
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|25 x 23 x 17
Oblasti použití
- Trávník