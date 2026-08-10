Sada náhradních nožů (6 ks)

Náhradní ostří pro robotickou sekačku. Pro delší životnost jsou nože broušené a kalené na obou stranách.

Sada náhradních nožů obsahuje 6 ostrých nožů pro sekání trávníku pomocí robotické sekačky. Otáčením oboustranných kalených nožů o 180 stupňů na upevňovacím šroubu lze prodloužit jejich životnost. Nože lze jednoduše vyměnit pomocí klíče.

Charakteristické znaky a výhody
Oboustranně broušené nože
Broušené po celé délce a tvrzené
Sada včetně 6 nožů, vidlicového klíče k povolení upevňovacích šroubů a náhradní šrouby
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 20 x 1
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Trávník