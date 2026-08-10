Sada náhradních nožů (6 ks)
Náhradní ostří pro robotickou sekačku. Pro delší životnost jsou nože broušené a kalené na obou stranách.
Sada náhradních nožů obsahuje 6 ostrých nožů pro sekání trávníku pomocí robotické sekačky. Otáčením oboustranných kalených nožů o 180 stupňů na upevňovacím šroubu lze prodloužit jejich životnost. Nože lze jednoduše vyměnit pomocí klíče.
Charakteristické znaky a výhody
Oboustranně broušené nože
Broušené po celé délce a tvrzené
Sada včetně 6 nožů, vidlicového klíče k povolení upevňovacích šroubů a náhradní šrouby
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 20 x 1
Oblasti použití
- Trávník