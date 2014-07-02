Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.

Charakteristické znaky a výhody
Doplněk pro o-kroužky
  • Snadno vyměnitelná sada náhradních o-kroužků z bezpečnostního materiálu pro příslušenství vysokotlakých čističů
Snadná výměna
  • Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Náhradní o-kroužky
  • Dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 17 x 17 x 13
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí