Sada náhradních o-kroužků
Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků na nejrůznějším příslušenství k parním čističům.
Sada náhradních O-kroužků na výměnu na různém příslušenství parních čističů. Bezpečnostní uzávěr, bodová tryska, prodloužení, hadice páry a připojení na žehličku. Užitečná sada náhradních dílů pro čištění bez přerušování.
Charakteristické znaky a výhody
O-kroužky z gumy
- Příslušenství parního čističe k nahrazení původních kroužků při poškození nebo ztrátě
- Pro utěsnění mezi tryskami
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 125 x 30