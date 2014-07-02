Sada náhradních o-kroužků

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků na nejrůznějším příslušenství k parním čističům.

Sada náhradních O-kroužků na výměnu na různém příslušenství parních čističů. Bezpečnostní uzávěr, bodová tryska, prodloužení, hadice páry a připojení na žehličku. Užitečná sada náhradních dílů pro čištění bez přerušování.

Charakteristické znaky a výhody
O-kroužky z gumy
  • Příslušenství parního čističe k nahrazení původních kroužků při poškození nebo ztrátě
  • Pro utěsnění mezi tryskami
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 125 x 30