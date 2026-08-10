Sada nástavců pro redukci tlaku 1/2" Home Base
Pro montáž na Home Base našich tryskačů suchým ledem s technologií L2P: upevňovací sada s redukčním ventilem, odlučovačem vody a odlučovačem oleje. Tlak trysky se na stroji nastavuje podle potřeby.
V několika jednoduchých krocích umožňuje přídavná sada vyvinutá pro snadnou dodatečnou montáž na domácí základnu našich tryskačů suchým ledem s technologií L2P nastavení tlaku trysky na samotném stroji tak, aby vyhovoval dané aplikaci. Díky integrovanému redukčnímu ventilu lze tlak nastavit v širokém rozsahu, mezi 0,5 a 10,0 bar, a lze jej také zaaretovat. Tlakové ztráty jsou extrémně nízké. Cyklonový odlučovač, stejně jako filtr na vodu a oleje zaručují vždy bezpečný provoz, i když je stlačený vzduch přiváděný zvenčí horší kvality. Pro větší pohodlí lze hladinu naplnění kdykoli snadno odečíst zvenčí a funkce vyprazdňování je poloautomatická.
Charakteristické znaky a výhody
Regulace tlaku trysky
- Abrazivita tryskání suchým ledem je nastavitelná.
- Umožňuje všestranné možnosti použití.
Filtrace stlačeného vzduchu
- Bezpečný provoz díky filtru a také odlučovači vody a oleje.
Jednoduchá montáž
- Také snadné sestavení a rozložení pro laiky.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|265 x 210 x 285
Oblasti použití
- Všestranné aplikace v průmyslovém prostředí, např. pro čištění výrobních zařízení.
- K čištění čalounění a textilu
- K čištění rozvaděčů, elektrických komponentů a ovládacích prvků
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu