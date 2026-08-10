Sada nožu RCX (12 ks)
Náhradní nože pro robotickou sekačku RCX zajišťují sekání trávy ostré jako břitva. Pravidelná výměna nožů zajišťuje trvale vysokou účinnost sečení.
Nože robotické sekačky by se měly měnit každý jeden až dva měsíce, aby bylo zaručeno účinné sekání a zdravý trávník. Nože jsou plně nabroušené a oboustranně kalené, což zajišťuje delší životnost. Sada se skládá z 12 náhradních nožů a 12 šroubů, které lze snadno vyměnit ručně, takže umožňují snadnou výměnu nožů.
Charakteristické znaky a výhody
Oboustranně broušené čepele
- Postarají se o dokonalý sestřih trávníku.
- Střídavým otáčením sekačky v obou směrech jsou nože namáhány z obou stran a zůstávají dvakrát déle ostré.
Jednoduchá výměna
- Jednoduchá výměna nožů pouze několika hmaty.
- K výměně čepele potřebujete pouze šroubovák a pevné rukavice.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|12
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|36 x 18 x 1