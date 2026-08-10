Sada podlahové hubice EasyFix

Komfortní pomocník pro podlahy jako ze žurnálu. Bez chemie, bez shýbání a téměř bez práce. Prožeňte svým domovem páru a do úklidu se doslova zamilujete.

Podlahový systém EasyFix si ihned zamilujete. Velmi efektivně totiž doplňuje oblíbené parní čističe svým inovativním řešením mytí podlah pomocí podlahové hubice s lamelami a chytrým uchycením utěrky z mikrovlákna. Ta nejenom skvěle čistí, ale navíc je přichycena k hubici suchým zipem, který zabrání sklouznutí, ale také ji lze díky tomu snadno sejmout bez ohýbání, jen za pomocí sešlápnutí nožní úchytky. Vy tak nepřijdete do kontaktu s nečistotami a vaše zdraví zůstane ochráněno. Mysleli jsme také na váš komfort při samotném stírání, proto si délku hubice můžete přizpůsobit na jakoukoliv výšku postavy. Snadno s ní tak uklidíte i pod nízkým nábytkem. Utěrku pak jednoduše vyperete v pračce a bude připravena k dalšímu úklidu.

Charakteristické znaky a výhody
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché umístění podlahové utěrky na podlahovou hubici EasyFix pouhým zatlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Inovativní lamelová technika
  • Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
  • Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
  • Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Vysoce kvalitní mikrovlákno
  • Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 314 x 177 x 97
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice