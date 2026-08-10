Sada podlahové hubice EasyFix
Komfortní pomocník pro podlahy jako ze žurnálu. Bez chemie, bez shýbání a téměř bez práce. Prožeňte svým domovem páru a do úklidu se doslova zamilujete.
Podlahový systém EasyFix si ihned zamilujete. Velmi efektivně totiž doplňuje oblíbené parní čističe svým inovativním řešením mytí podlah pomocí podlahové hubice s lamelami a chytrým uchycením utěrky z mikrovlákna. Ta nejenom skvěle čistí, ale navíc je přichycena k hubici suchým zipem, který zabrání sklouznutí, ale také ji lze díky tomu snadno sejmout bez ohýbání, jen za pomocí sešlápnutí nožní úchytky. Vy tak nepřijdete do kontaktu s nečistotami a vaše zdraví zůstane ochráněno. Mysleli jsme také na váš komfort při samotném stírání, proto si délku hubice můžete přizpůsobit na jakoukoliv výšku postavy. Snadno s ní tak uklidíte i pod nízkým nábytkem. Utěrku pak jednoduše vyperete v pračce a bude připravena k dalšímu úklidu.
Charakteristické znaky a výhody
Komfortní upínací systém
- Jednoduché umístění podlahové utěrky na podlahovou hubici EasyFix pouhým zatlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
Inovativní lamelová technika
- Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
- Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
- Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 1 Premium +Floor Kit
- SC 1.030 B
- SC 2
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 CB
- SC 3
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice