Sada podlahové hubice EasyFix pro SC 1

Čistota bez nutnosti kontaktu se špínou: Díky sadě na čištění podlah EasyFix pro SC 1 můžete ruční parní čistič během okamžiku přeměnit na mop.

Z ručního parního čističe na mop během okamžiku: Praktická sada EasyFix pro čištění podlah SC 1 to umožňuje. Stačí připevnit univerzální hadr na čištění podlah k podlahové hubici EasyFix pomocí systému háčku a smyčky a připojit hubici ke dvěma prodlužovacím trubkám (každá o délce 0,5 m) na SC 1 - a můžete ihned začít s důkladným čištěním tvrdé podlahy. Univerzální podlahová utěrka se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienicky čisté výsledky čištění v rozích a na okrajích. Sada na čištění podlah EasyFix je součástí standardního rozsahu výbavy SC 1 EasyFix.

Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
  • Speciální struktura smyček v utěrce zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění na všech utěsněných tvrdých površích.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Jednoduché upevnění sady podlahových trysek EasyFix na SC 1
  • Podlahovou hubici EasyFix lze na zařízení nasadit rychle a bez námahy společně s trubkami parního čističe.
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
  • Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Inovativní lamelová technika
  • Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
  • Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
  • Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 520 x 115 x 100
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice