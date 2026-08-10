Sada podlahové hubice EasyFix pro SC 1
Čistota bez nutnosti kontaktu se špínou: Díky sadě na čištění podlah EasyFix pro SC 1 můžete ruční parní čistič během okamžiku přeměnit na mop.
Z ručního parního čističe na mop během okamžiku: Praktická sada EasyFix pro čištění podlah SC 1 to umožňuje. Stačí připevnit univerzální hadr na čištění podlah k podlahové hubici EasyFix pomocí systému háčku a smyčky a připojit hubici ke dvěma prodlužovacím trubkám (každá o délce 0,5 m) na SC 1 - a můžete ihned začít s důkladným čištěním tvrdé podlahy. Univerzální podlahová utěrka se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienicky čisté výsledky čištění v rozích a na okrajích. Sada na čištění podlah EasyFix je součástí standardního rozsahu výbavy SC 1 EasyFix.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
- Speciální struktura smyček v utěrce zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění na všech utěsněných tvrdých površích.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Jednoduché upevnění sady podlahových trysek EasyFix na SC 1
- Podlahovou hubici EasyFix lze na zařízení nasadit rychle a bez námahy společně s trubkami parního čističe.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
- Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Inovativní lamelová technika
- Rovnoměrné rozložení páry díky lamelám po celé čisticí ploše a na podlahové utěrce z mikrovláken.
Flexibilní kloub hubice
- Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
- Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|520 x 115 x 100
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice