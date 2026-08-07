Sada potahů z mikrovláken pro ruční hubici Classic a Comfort

Odolné nečistoty zmizí snadno i bez drhnutí. Poradí si s nimi pára v kombinaci s kvalitním ultra savým mikrovláknem.

Všude, kde býval potřeba dotyk ruky, nyní stačí ruční parní čistič s návlekem z mikrovlákna. Účinně rozpustí a nasaje každou nečistotu na umyvadle, sprchovém koutu, pracovních deskách, a dokonce i na varné desce či digestoři. Za sebou zanechá pouze dokonale čistoskvoucí povrch. Nasazování utěrky na ruční hubici zvládnete díky všité gumě jedním prstem, navíc perfektně sedí na svém místě a nikdy nikam neklouže.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Potah stažený gumou
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 195 x 95 x 30

Videa

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Oblasti použití
  • Umyvadla/výlevky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Varné desky
  • Odsavače par
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Vnitřní stěny skříní, zásuvky
  • Ušlechtilá ocel