Sada potahů z mikrovláken pro ruční hubici Classic a Comfort
Odolné nečistoty zmizí snadno i bez drhnutí. Poradí si s nimi pára v kombinaci s kvalitním ultra savým mikrovláknem.
Všude, kde býval potřeba dotyk ruky, nyní stačí ruční parní čistič s návlekem z mikrovlákna. Účinně rozpustí a nasaje každou nečistotu na umyvadle, sprchovém koutu, pracovních deskách, a dokonce i na varné desce či digestoři. Za sebou zanechá pouze dokonale čistoskvoucí povrch. Nasazování utěrky na ruční hubici zvládnete díky všité gumě jedním prstem, navíc perfektně sedí na svém místě a nikdy nikam neklouže.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Potah stažený gumou
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|195 x 95 x 30
Videa
Kompatibilní přístroje
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- DE 4002
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium +Floor Kit
- SC 1.020 *EU
- SC 1.030 B
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C *EU
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
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- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB *EU
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4.100 CB
- SV 1802
- SV 1902
Oblasti použití
- Umyvadla/výlevky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Varné desky
- Odsavače par
- Lednička (uvnitř /vně)
- Vnitřní stěny skříní, zásuvky
- Ušlechtilá ocel