Sada Power trysky
Spáry a rohy třeste se! Ostrá přesnost koncentrovaného paprsku páry během chvilky zatočí se všemi odolnými nečistotami i v těžko přístupných místech. Bez chemie a bez drhnutí.
Koupelna, WC i kuchyň znovu zazáří novotou. Precizní čištění špatně přístupných míst už vás nemusí stát pot a slzy. Jde to i s minimálním úsilím, a navíc čistě ekologicky. Objevte bodovou Power trysku, která tlak páry koncentruje ještě efektivněji, přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.
Charakteristické znaky a výhody
Zúžený výstup páry
- Posílí čisticí sílu paprsku páry.
- Díky vyšší čisticí síle se nečistoty ze spár a rohů bez problémů odstraní.
Prodlužovací kus pro trysku bodového paprsku
- Bezproblémová dosažitelnost těžko přístupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
Náhradní díly Sada Power trysky
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.