Sada příslušenství do auta

Se sadou autopříslušenství pro model VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily vyčistíte interiéry vozidel během okamžiku.

Optimální čištění interiéru vozidla se speciální sadou autopříslušenství pro zařízení VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Široká hubice na čalounění umožňuje rychlé a efektivní čištění čalounění a sedadel v autě. Flexibilní prodlužovací hadice je ideální pro čištění těžko přístupných míst, jako jsou mezery, a dlouhá a flexibilní štěrbinová hubice se dostane i do stísněných prostor.

Charakteristické znaky a výhody
Široká hubice na čalounění
  • Rychle a efektivně čistí i větší plochy.
Flexibilní štěrbinová hubice
  • Flexibilní štěrbinová hubice také umožňuje čištění úzkých oblastí.
Flexibilní prodlužovací hadice
  • S prodlužovací hadicí se dostanete i na těžko dostupná místa.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Oblasti použití
  • Interiér vozidla
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Autosedačky