Sada příslušenství do auta
Se sadou autopříslušenství pro model VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily vyčistíte interiéry vozidel během okamžiku.
Optimální čištění interiéru vozidla se speciální sadou autopříslušenství pro zařízení VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Široká hubice na čalounění umožňuje rychlé a efektivní čištění čalounění a sedadel v autě. Flexibilní prodlužovací hadice je ideální pro čištění těžko přístupných míst, jako jsou mezery, a dlouhá a flexibilní štěrbinová hubice se dostane i do stísněných prostor.
Charakteristické znaky a výhody
Široká hubice na čalounění
- Rychle a efektivně čistí i větší plochy.
Flexibilní štěrbinová hubice
- Flexibilní štěrbinová hubice také umožňuje čištění úzkých oblastí.
Flexibilní prodlužovací hadice
- S prodlužovací hadicí se dostanete i na těžko dostupná místa.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Interiér vozidla
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Autosedačky