Sada příslušenství RCF 7
Sada příslušenství pro robotický vysavač a myčku RVF 7 obsahuje hlavní kartáč, dva boční kartáče a filtr.
Pro dokonalé výsledky čištění, jako poprvé: sada příslušenství RVF 7 umožňuje robotickému vysavači a myčce čistit jako novému zařízení. Náhradní díly, které jsou součástí balení, se snadno vyměňují, prodlužují životnost RVF 7 a zajišťují, že zařízení opět dosahuje optimálního čisticího výkonu. Sada obsahuje hlavní kartáč, dva boční kartáče a filtr.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|4
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|195 x 70 x 200