Sada příslušenství RCF 7

Sada příslušenství pro robotický vysavač a myčku RVF 7 obsahuje hlavní kartáč, dva boční kartáče a filtr.

Pro dokonalé výsledky čištění, jako poprvé: sada příslušenství RVF 7 umožňuje robotickému vysavači a myčce čistit jako novému zařízení. Náhradní díly, které jsou součástí balení, se snadno vyměňují, prodlužují životnost RVF 7 a zajišťují, že zařízení opět dosahuje optimálního čisticího výkonu. Sada obsahuje hlavní kartáč, dva boční kartáče a filtr.

Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 4
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 195 x 70 x 200
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