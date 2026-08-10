Sada příslušenství RVM 4

Sada příslušenství pro robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort obsahuje 1 hlavní kartáč, 2 stírací mopy, 2 boční kartáče a 2 filtry. 

Pro trvale dokonalý čisticí výkon: díky sadě příslušenství čistí robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort jako nový přístroj. Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují, zajišťují optimální čisticí výkon a prodlužují životnost přístroje RVM 4. Obsahuje 1 hlavní kartáč, 2 stírací mopy, 2 boční kartáče a 2 filtry. 

Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 7
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 198 x 213 x 92
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