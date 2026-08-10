Sada příslušenství RVM 4
Sada příslušenství pro robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort obsahuje 1 hlavní kartáč, 2 stírací mopy, 2 boční kartáče a 2 filtry.
Pro trvale dokonalý čisticí výkon: díky sadě příslušenství čistí robotický vysavač a mop RVM 4 Comfort jako nový přístroj. Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují, zajišťují optimální čisticí výkon a prodlužují životnost přístroje RVM 4. Obsahuje 1 hlavní kartáč, 2 stírací mopy, 2 boční kartáče a 2 filtry.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|7
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|198 x 213 x 92