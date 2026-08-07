Sada pro připojení hadicového navijáku pro benzínové stroje HD, 30 m
Sada pro připevnění navijáku hadice pro instalaci na stroj, vč. připojovací hadice k výstupu HP stroje. Otočné pod tlakem s připojením EASY! Lock.
Sada hadicového navijáku pro montáž na jednotku. Perfektní řešení pro bezpečné a prostorově úsporné skladování vysokotlakých hadic. Připojuje se k vysokotlakému čističi. Také se otáčí pod tlakem. Konektor: 22 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|30
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,4
Obsah balení
- Buben na navíjení hadic
- Připojovací hadice