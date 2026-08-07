Sada pro připojení hadicového navijáku pro benzínové stroje HD, 30 m

Sada pro připevnění navijáku hadice pro instalaci na stroj, vč. připojovací hadice k výstupu HP stroje. Otočné pod tlakem s připojením EASY! Lock.

Sada hadicového navijáku pro montáž na jednotku. Perfektní řešení pro bezpečné a prostorově úsporné skladování vysokotlakých hadic. Připojuje se k vysokotlakému čističi. Také se otáčí pod tlakem. Konektor: 22 x 1,5.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 30
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,4

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic
  • Připojovací hadice
Kompatibilní přístroje
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