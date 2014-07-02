Sada pro připojení hadicového navijáku pro benzínové stroje HD, 30 m
ABS-buben na navíjení hadice k montáži na stroj. K bezpečnému a místo šetřícímu uložení VT hadic (se spojovací hadicí k VT výstupu stroje). Pod tlakem otočný s připojením 22 x 1,5
Sada hadicového navijáku pro montáž na jednotku. Perfektní řešení pro bezpečné a prostorově úsporné skladování vysokotlakých hadic. Připojuje se k vysokotlakému čističi. Také se otáčí pod tlakem. Konektor: 22 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|30
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,5
Obsah balení
- Buben na navíjení hadic
- Připojovací hadice
Náhradní díly Sada pro připojení hadicového navijáku pro benzínové stroje HD, 30 m
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