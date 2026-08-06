Sada pro uchycení hadicového navijáku pro kompaktní třídu HDS, 20 m

Automatický buben na navíjení hadice pro montáž na stroj. Pro bezpečné uložení vysokotlakých hadic s úsporou místa (se spojovací hadicí na VT výstup ze stroje). Otočný pod tlakem s přípojkou.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 20
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,4

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic
  • Připojovací hadice
Příslušenství
Náhradní díly Sada pro uchycení hadicového navijáku pro kompaktní třídu HDS, 20 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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