Sada pro uchycení hadicového navijáku pro kompaktní třídu HDS, 20 m
Automatický buben na navíjení hadice pro montáž na stroj. Pro bezpečné uložení vysokotlakých hadic s úsporou místa (se spojovací hadicí na VT výstup ze stroje). Otočný pod tlakem s přípojkou.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|20
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,4
Obsah balení
- Buben na navíjení hadic
- Připojovací hadice
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Sada pro uchycení hadicového navijáku pro kompaktní třídu HDS, 20 m
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.