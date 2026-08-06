Sada štěrbinových kartáčů
Snadné a efektivní čištění štěrbin, vše bez chemie: Praktická sada štěrbinových kartáčů obsahuje čtyři kartáče se štětinami a je ideální pro čištění spár mezi dlaždicemi.
Díky sadě štěrbinových kartáčů je čištění spár například v koupelně nebo kuchyni jednodušší než kdy jindy. Tvar štětin se dokonale přizpůsobí štěrbinám, vnoří se do nich plnou parou a během okamžiku vytvoří leštěné spoje dlaždic – to vše bez použití chemikálií.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita materiálu štětin
- Snadné odstranění ulpívajících nečistot.
- Dlouhá životnost díky pomalému opotřebení štětin.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)