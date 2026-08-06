Sada štěrbinových kartáčů

Snadné a efektivní čištění štěrbin, vše bez chemie: Praktická sada štěrbinových kartáčů obsahuje čtyři kartáče se štětinami a je ideální pro čištění spár mezi dlaždicemi.

Díky sadě štěrbinových kartáčů je čištění spár například v koupelně nebo kuchyni jednodušší než kdy jindy. Tvar štětin se dokonale přizpůsobí štěrbinám, vnoří se do nich plnou parou a během okamžiku vytvoří leštěné spoje dlaždic – to vše bez použití chemikálií.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita materiálu štětin
  • Snadné odstranění ulpívajících nečistot.
  • Dlouhá životnost díky pomalému opotřebení štětin.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 46 x 8 x 58
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)