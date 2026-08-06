Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h
Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.
Sada trysek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a tryskový nástavec. Je vhodná pro sadu Inn / Easy Foam 700-1000 l/h a zajišťuje optimální výkon pěnovacích systémů s příslušným zařízením.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|700 - 1000
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Kompatibilní přístroje
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- HD 8/18-4 St
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- HD 8/18-4 St H steel
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- HD 9/20-4 S
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- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
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- HD 9/23 De
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- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
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- HDS 10/21-4 M
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- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
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- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
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