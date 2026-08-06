Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.

Sada trysek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a tryskový nástavec. Je vhodná pro sadu Inn / Easy Foam 700-1000 l/h a zajišťuje optimální výkon pěnovacích systémů s příslušným zařízením.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 700 - 1000
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
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