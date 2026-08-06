Sada trysek 750–1000 l/h

Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí