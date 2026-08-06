Sada trysek 750–1000 l/h
Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
Kompatibilní přístroje
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
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