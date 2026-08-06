Sada trysek pro FR, 400 l/h - 450 l/h, 400 l/h - 450 l/h

Sada trysek pro daný stroj obsahující výkonné trysky a šroubové spoje. Pro optimální výkon povrchových čističů Kärcher (400-450 l/h).

Sada trysek pro daný stroj obsahující výkonné trysky a šroubové spoje. Pro optimální výkon povrchových čističů Kärcher (400 až 450 l/h). Vhodné pro následující modely: 2.640-679, 2.640-355 a 2.641-065.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 400 / 450
Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1