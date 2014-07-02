Sada trysek pro zařízení pro mokré tryskání 045
Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022
Sada trysek pro konkrétní zařízení zajišťuje optimální výkon zařízení pro mokré tryskání Kärcher. Skládá se z trysky pro mokré tryskání a tryskového nástavce. Pouze společně se zařízením pro mokré tryskání 4.762-010/-022
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Sada trysek pro zařízení pro mokré tryskání 045
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