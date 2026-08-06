Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040
Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.
Sada trysky pro konkrétní stroj zajišťuje optimální výkon zařízení pro mokré tryskání Kärcher. Skládá se z trysky pro mokré tryskání a tryskového nástavce. Pouze společně se zařízením pro mokré tryskání 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4