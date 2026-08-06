Sada tvrdých kartáčků
Se sadou tvrdých kartáčků odstraníte i odolné nečistoty a usazeniny snadno a rychle a beze zbytku. Vhodné zejména pro použití na roštech trouby nebo grilu.
Sada se skládá ze dvou mosazných kartáčů a dvou silných kartáčů a díky své mimořádně silné čisticí síle je působivým každodenním doplňkem ostatních kulatých kartáčů. Odolné štětiny, které se opotřebovávají velmi pomalu, si hravě poradí s odstraněním odolných nečistot a usazenin - například na roštech trouby nebo grilu, a dokonce i na varné desce. Díky extrémně dlouhé životnosti štětin jsou kulaté kartáče výkonným pomocníkem mezi kartáči pro parní čističe. Ideální pro použití na nechoulostivých površích.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|26 x 26 x 40
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Oblasti použití
- Grilování
- Trouba
- Ulpívající nečistoty