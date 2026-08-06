Sada tvrdých kartáčků

Se sadou tvrdých kartáčků odstraníte i odolné nečistoty a usazeniny snadno a rychle a beze zbytku. Vhodné zejména pro použití na roštech trouby nebo grilu.

Sada se skládá ze dvou mosazných kartáčů a dvou silných kartáčů a díky své mimořádně silné čisticí síle je působivým každodenním doplňkem ostatních kulatých kartáčů. Odolné štětiny, které se opotřebovávají velmi pomalu, si hravě poradí s odstraněním odolných nečistot a usazenin - například na roštech trouby nebo grilu, a dokonce i na varné desce. Díky extrémně dlouhé životnosti štětin jsou kulaté kartáče výkonným pomocníkem mezi kartáči pro parní čističe. Ideální pro použití na nechoulostivých površích.

Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 26 x 26 x 40

Videa

Oblasti použití
  • Grilování
  • Trouba
  • Ulpívající nečistoty