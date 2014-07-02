Sada utěrek 5ks

5 podlahových utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.

Nepouští vlákna, jsou savé a odolné: 5 širokých podlahových utěrek z kvalitní bavlny. Utěrky jsou vhodné pro optimální používání spolu s velkou podlahovou hubicí pro parní čističe Kärcher. Robustní utěrky jednoduše upevníte na podlahovou hubici a jde se na to. Pro účinné čištění všech podlah z dlažby, přírodního kamene, linolea a PVC.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu vyrobena z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 480 x 270 x 5

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Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy