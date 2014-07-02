Sada utěrek 5ks
5 podlahových utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
Nepouští vlákna, jsou savé a odolné: 5 širokých podlahových utěrek z kvalitní bavlny. Utěrky jsou vhodné pro optimální používání spolu s velkou podlahovou hubicí pro parní čističe Kärcher. Robustní utěrky jednoduše upevníte na podlahovou hubici a jde se na to. Pro účinné čištění všech podlah z dlažby, přírodního kamene, linolea a PVC.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu vyrobena z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|480 x 270 x 5
Videa
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy