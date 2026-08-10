Sada utěrek na podlahu Sensitive EasyFix
Sada hadříků na čištění podlah Sensitive EasyFix se dvěma vysoce kvalitními, měkkými hadříky na čištění podlah je ideální pro šetrné čištění citlivých, utěsněných podlah.
Sada hadříků na čištění podlah Sensitive obsahuje dva hadříky z velmi měkkých vláken, které na podlahu přenášejí méně vlhkosti a tepla. To znamená, že i citlivé, utěsněné podlahy lze čistit párou velmi šetrně. Díky systému háčků a smyček lze utěrky snadno a rychle připevnit k podlahové hubici EasyFix parního čističe: jednoduše přitiskněte utěrku na čištění podlahy k podlahové hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstává utěrka bezpečně na svém místě - bez námahy vyčistíte i rohy a hrany. Po skončení práce lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu s nečistotami: k tomu stačí šlápnout na nášlapnou zarážku připevněnou k utěrce a vytáhnout hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
Pro obzvláště šetrné čištěníVelmi měkká a jemná vlákna zajišťují obzvláště šetrné odstraňování nečistot v kombinaci s vysokým stupněm zachycení nečistot pro důkladné čištění všech utěsněných tvrdých povrchů.
Komfortní upínací systémJednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením. Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahuŽádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru. Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice