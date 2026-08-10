Sada utěrek na podlahu z mikrovláken EasyFix
Snadné, ekologické a vysoce účinné čištění podlah bez ohýbání? Rozšiřte unikátní systém EasyFix o náhradní utěrky a vytírejte donekonečna.
Také vytíráte každý den? Nenechte se zastavit špinavou utěrkou z předešlého stírání, a raději si pořiďte další dvě do zásoby. Sada náhradních podlahových utěrek z mikrovlákna doplní vaši základní sadu EasyFix, váš parní čistič tak bude vždy připraven vystartovat. Utěrky jsou stejně jako ty v základní sadě vybaveny dokonalou savostí, kvalitním mikrovláknem a úchytem na suchý zip. Nemusíte se tak nikdy obávat shýbání a kontaktu s nečistotami. Hravě si poradí nejenom se samotnými podlahami, ale také s obloženými stěnami, a dokonce i se spáry či rohy. Vaše domácnost se nyní bude jen blyštit.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilní přístroje
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- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
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- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
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- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice