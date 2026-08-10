Sada utěrek na podlahu z mikrovláken EasyFix

Snadné, ekologické a vysoce účinné čištění podlah bez ohýbání? Rozšiřte unikátní systém EasyFix o náhradní utěrky a vytírejte donekonečna.

Také vytíráte každý den? Nenechte se zastavit špinavou utěrkou z předešlého stírání, a raději si pořiďte další dvě do zásoby. Sada náhradních podlahových utěrek z mikrovlákna doplní vaši základní sadu EasyFix, váš parní čistič tak bude vždy připraven vystartovat. Utěrky jsou stejně jako ty v základní sadě vybaveny dokonalou savostí, kvalitním mikrovláknem a úchytem na suchý zip. Nemusíte se tak nikdy obávat shýbání a kontaktu s nečistotami. Hravě si poradí nejenom se samotnými podlahami, ale také s obloženými stěnami, a dokonce i se spáry či rohy. Vaše domácnost se nyní bude jen blyštit.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 112 x 18
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice