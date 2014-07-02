Sada utěrek z mikrovlákna

2 soft utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin, 1 utěrka na leštění.

Dokonalá čistota v celé koupelně – se sadou utěrek pro parní čističe Kärcher to není problém. Sada utěrek z mikrovláken obsahuje dvě speciální soft podlahové utěrky z plyšového veluru, které jsou optimální pro používání s parním čističem v koupelně. Doplňková abrazivní utěrka z mikrovláken rychle a spolehlivě odstraňuje silně ulpívající zbytky vápenných povlaků a mýdla. A doplňková utěrka pro leštění je vhodná pro leštění zrcadel a ostatních hladkých povrchů.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka pro ruční hubici s abrazivními a měkkými mikrovlákny
  • Brusná vlákna pro ideální odstranění vodního kamene
  • Díky měkké tkanině z mikrovlákna lze ideálně odstranit nečistoty
Vysoce kvalitní mikrovlákno
  • Lze prát v pračce na 60 °C
Utěrka na leštění z vysoce kvalitních mikrovláken
  • Leštění beze šmouh, velmi dobrá absorpce vody
Měkký hadr na podlahu vyroben z vysoce kvalitního mikrovlákna - flauše
  • Ideální řešení nečistot, zachycení velkého množství nečistot, mikrovlákno zaručuje dobré výsledky čištění na všech typech pevných povrchů
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 110 x 6
Oblasti použití
  • Sprchové kouty/vany
  • Zrcadla
  • Umyvadla
  • Armatury
  • Tvrdé podlahy