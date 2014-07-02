Sada utěrek z mikrovlákna
2 soft utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin, 1 utěrka na leštění.
Dokonalá čistota v celé koupelně – se sadou utěrek pro parní čističe Kärcher to není problém. Sada utěrek z mikrovláken obsahuje dvě speciální soft podlahové utěrky z plyšového veluru, které jsou optimální pro používání s parním čističem v koupelně. Doplňková abrazivní utěrka z mikrovláken rychle a spolehlivě odstraňuje silně ulpívající zbytky vápenných povlaků a mýdla. A doplňková utěrka pro leštění je vhodná pro leštění zrcadel a ostatních hladkých povrchů.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka pro ruční hubici s abrazivními a měkkými mikrovlákny
- Brusná vlákna pro ideální odstranění vodního kamene
- Díky měkké tkanině z mikrovlákna lze ideálně odstranit nečistoty
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Lze prát v pračce na 60 °C
Utěrka na leštění z vysoce kvalitních mikrovláken
- Leštění beze šmouh, velmi dobrá absorpce vody
Měkký hadr na podlahu vyroben z vysoce kvalitního mikrovlákna - flauše
- Ideální řešení nečistot, zachycení velkého množství nečistot, mikrovlákno zaručuje dobré výsledky čištění na všech typech pevných povrchů
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Sprchové kouty/vany
- Zrcadla
- Umyvadla
- Armatury
- Tvrdé podlahy