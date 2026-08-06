Sada utěrek z mikrovlákna
1 podlahová utěrka + 1 potah z vysoce kvalitního mikrovlákna pro ještě lepší pojmutí nečistot.
Sada utěrek z mikrovláken se skládá z 1 podlahové utěrky a 1 potahu z kvalitních mikrovláken pro ruční hubici. Pro ještě snazší odstraňování nečistot. Podlahovou utěrku můžete upevnit jak na standardní podlahovou hubici, tak i na větší podlahovou hubici pro parní čističe Kärcher. Potah jednoduše natáhnete na ruční hubici a můžete začít. Pro efektivní čištění všech podlah z dlažby, přírodního kamene, linolea a PVC.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu z mikrovlákna
- Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
- Lze prát v pračce na 60 °C
Pro ruční nářadí, z mikrovlákna
- Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 125 x 45
Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Obkladové dlaždice
- Sprchové kouty/vany
- Varné desky
- Odsavače par
- Lednička (uvnitř /vně)
- Tvrdé podlahy
- Kuchyně