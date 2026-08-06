Sada utěrek z mikrovlákna

1 podlahová utěrka + 1 potah z vysoce kvalitního mikrovlákna pro ještě lepší pojmutí nečistot.

Sada utěrek z mikrovláken se skládá z 1 podlahové utěrky a 1 potahu z kvalitních mikrovláken pro ruční hubici. Pro ještě snazší odstraňování nečistot. Podlahovou utěrku můžete upevnit jak na standardní podlahovou hubici, tak i na větší podlahovou hubici pro parní čističe Kärcher. Potah jednoduše natáhnete na ruční hubici a můžete začít. Pro efektivní čištění všech podlah z dlažby, přírodního kamene, linolea a PVC.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu z mikrovlákna
  • Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
  • Lze prát v pračce na 60 °C
Pro ruční nářadí, z mikrovlákna
  • Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Obkladové dlaždice
  • Sprchové kouty/vany
  • Varné desky
  • Odsavače par
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Tvrdé podlahy
  • Kuchyně