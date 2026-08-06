Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce

Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.

Je také možné použít nejmodernější technologii EASY! Force s existujícími vysokotlakými čističi a vysokotlakými hadicemi od Kärcher za nízkou cenu s naší sadou EASY! Force konverzní sada 1. Konverzní sada obsahuje EASY! Force vysokotlaká pistole (4.118-005), 1050 mm dlouhá postřiková trubka (4.112-000) s připojením EASY! Lock, adaptér 8 (4.111-036) pro vysokotlaké trysky s připojením M 18 × 1,5 a také adaptér 12 (4.111-046) pro vysokotlakou hadici vč. rotační spojka.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,2
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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