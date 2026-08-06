Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce

Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.

Pro upgrade všech vysokotlakých čističů Kärcher, které již mají odpovídající příslušenství, s pohodlnou a energeticky úspornou technologií EASY! Force: Naše sada EASY! Force konverzní sada 3 obsahuje vysokotlakou pistoli EASY! Force (4.118-005), adaptér 12 (4.111-046) pro vysokotlakou hadici vč. otočná spojka a adaptér 5 (4.111-033) pro stříkací kopí s připojením M 22 × 1,5. S touto konverzní sadou lze stávající vysokotlaké hadice a postřikovací trysky používat ekonomicky.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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