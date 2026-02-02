Samovolně stojící nabíjecí stanice
Pohodlné úložné řešení pro zařízení a příslušenství: volně stojící parkovací stanice je kompatibilní se všemi modely vysavačů VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.
Všechny modely VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax lze uložit na volně stojící parkovací stanici, abyste ušetřili místo a zabránili jejich převrácení. Montáž na stěnu není nutná. Kromě toho, že akumulátorový vysavač drží na místě, má také prostor pro příslušenství. Takže jsou vždy čisté a uklizené a vždy rychle po ruce. Nabíječku baterií pro vysavač lze také připojit k parkovací stanici – baterie se tak automaticky nabíjí, když je zařízení zaparkováno. Plastový držák zařízení není součástí balení, jelikož je jako součást balení u vysavače VC 6 Cordless ourFamily nebo VC 7 Cordless yourMax jako takového.
Charakteristické znaky a výhody
Vestavěná funkce nabíjení
- Nabíječku vysavače lze integrovat do parkovací stanice.
- Baterie vysavače se automaticky nabíjí v parkovací stanici.
- Vysavač je kdykoliv připraven k použití.
Optimální uložení zařízení a příslušenství bez nutnosti montáže parkovací stanice na zeď
- Prostorově úsporné, bezpečné a flexibilní úložiště.
- Příslušenství lze snadno připevnit na volně stojící parkovací stanici.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|324 x 303 x 938