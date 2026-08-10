SC jednorázové utěrky na podlahu EasyFix Mini
Sada 15 jednorázových utěrek k upnutí na podlahovou hubici EasyFix Mini pro rychlé a hygienické čištění tvrdých povrchů. Proužky žlutého suchého zipu umožní snadné připevnění utěrky k hubici.
Když spěcháte, oceníte sadu jednorázových utěrek na podlahu pro podlahovou hubici EasyFix Mini obsahující 15 inovativních jednorázových utěrek vyrobených z vysoce kvalitního savého materiálu. Vždy tak máte po ruce zcela novou a čistou utěrku k okamžitému použití. Díky optimálnímu uvolnění a odstranění nečistot zaručí tyto jednorázové utěrky na podlahu důkladné a hygienické čištění tvrdých povrchů – dokonce i v rozích a na hranách. Díky upínacímu systému na suchý zip lze utěrky na podlahu snadno a rychle připnout na podlahovou hubici parního čističe: jednoduše přitlačte utěrku na podlahovou hubici EasyFix Mini na stranách s proužky žlutého suchého zipu a můžete začít pracovat. Po čištění utěrku na podlahu z podlahové hubice EasyFix Mini jednoduše sejmete a vyhodíte do běžného komunálního odpadu - tím odpadá únavné a časově náročné praní špinavých utěrek.
Charakteristické znaky a výhody
Vždy mějte po ruce čistý hadřík
- Pro lesklé výsledky čištění
Jednoduché a hygienické
- Jednorázový hadřík vás proto zbaví únavného a časově náročného praní špinavých hadříků.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché a rychlé zajištění látky díky žlutým proužkům na suchý zip
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Jednrázový hadřík pokrývá všechny strany podlahové hubice
- Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Vysoce kvalitní a ultra savý materiál
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
Vhodné zejména pro malé prostory a těžko přístupná místa.
- Pro dokonalé výsledky čištění a větší čištěnou plochu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)