Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli

750 - 1100 l/h

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 750 - 1100
Připojovací závit M22 x 1,5
Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3