Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h
Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli
750 - 1100 l/h
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|750 - 1100
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
Kompatibilní přístroje
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- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-C 7/11 ocel lakovaná
- HDS-C 8/15 E lakovaná ocel
- HDS-C 9/15 lakovaná ocel
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
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- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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