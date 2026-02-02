Set filtrů k CVH
Náš HEPA filtr spolehlivě odstraní z odváděného vzduchu až 99,5 % i těch nejmenších částic, zárodků plísní, bakterií a alergenů, jako jsou výkaly roztočů nebo pyl (EN 1822:1998).
Filtr HEPA (EN 1822:1998) je skutečnou nezbytností pro ty, kteří chtějí po použití našeho ručního vysavače CVH poháněného baterií doma snadno dýchat. Ten bezpečně a spolehlivě odstraní z odsávaného vzduchu v místnosti až 99,5 % i těch nejmenších částic o velikosti pouhých 0,3 µm, včetně spor hub a bakterií nebo alergenů, jako jsou výkaly roztočů a pyl. Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte filtr každé 2 týdny nebo jej měňte každých 6 měsíců.
Charakteristické znaky a výhody
Zachycuje částice, plísně, bakterie a alergeny, jako jsou roztoče a pyly
Rychlá a snadná výměna
Dlouhá životnost
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|104 x 52 x 45
Oblasti použití
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru