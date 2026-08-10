Set příslušenství k RCV 3

Sada příslušenství pro robotický vysavač RCV 3 se skládá z 1 hlavního kartáče, 1 utěrky, 2 bočních kartáčů a 2 filtrů.

Pro dokonalé výsledky úklidu: Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují. To prodlužuje životnost RCV 3 a zajišťuje optimální čisticí výkon jako první den. Sada obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 hadřík na utírání, 2 boční kartáče a 2 filtry.

Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 6
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 125 x 82
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