Set příslušenství k RCV 5
Sada příslušenství pro robotický vysavač RCV 5 se skládá z 1 hlavního kartáče, 1 utěrky, 2 bočních kartáčů a 2 filtrů.
Pro dokonalé výsledky úklidu: Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují. To prodlužuje životnost RCV 5 a zajišťuje optimální čisticí výkon jako první den. Sada obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 hadřík na utírání, 2 boční kartáče a 2 filtry.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|190 x 125 x 82