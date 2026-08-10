Set sacích trubek, 2x, DN35, 505 mm délka, plastové, HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek z vysoce kvalitního plastu (každá o délce DN 35 a 505 mm). Pro ruční akumulátorový vysavač HV 1/1 Bp a mokro-suché vysavače Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|2
|Materiál
|Plast
|Délka (mm)
|505
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|502 x 80 x 40
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