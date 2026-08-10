Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|2
|Materiál
|Ušlechtilá ocel
|Délka (mm)
|550
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|551 x 80 x 39
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