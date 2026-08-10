Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Množství (Kusy) 2
Materiál Ušlechtilá ocel
Délka (mm) 550
Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 551 x 80 x 39

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