Set univerzálních podlahových utěrek Re!Fibe EasyFix

Čisticí utěrky Re!Fibe vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®¹⁾ jsou ideální pro odstranění odolných nečistot pomocí parního čističe.

Sada podlahových utěrek Re!Fibe obsahuje dvě savé a odolné podlahové utěrky vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®¹⁾. CiCLO® je technologie, která urychluje rozklad polyesterových vláken, což vede k menšímu znečištění vody mikroplasty.²⁾ Vysoká propustnost par umožňuje dosáhnout vynikajících a hygienických výsledků čištění. Díky systému suchého zipu lze utěrky na podlahy připevnit rychle a snadno. Během práce utěrka také zůstává bezpečně na svém místě a nemůže sklouznout.

Charakteristické znaky a výhody
Set univerzálních podlahových utěrek Re!Fibe EasyFix: 100% recyklovaný polyester s technologií CiCLO®¹⁾
100% recyklovaný polyester s technologií CiCLO®¹⁾
Set univerzálních podlahových utěrek Re!Fibe EasyFix: Komfortní upínací systém
Komfortní upínací systém
Set univerzálních podlahových utěrek Re!Fibe EasyFix: Nožní pedál na utěrku na podlahu
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾Vyjma háčkového spojovacího prvku.
²⁾ Při každém praní textilií se uvolňují mikrovlákna, která končí v našich oceánech. Rozklad polyesterových vláken pomocí technologie CiCLO® činí 94,3 % za 3,7 roku, zatímco rozklad běžných polyesterových vláken činí pouze 4,9 % za 3,7 roku (podle normy ASTM D6691). Tato tkanina není kompostovatelná. Zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Logo a značky CiCLO® jsou registrované ochranné známky společnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.

Videa

Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice