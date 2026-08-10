Set univerzálních podlahových utěrek Re!Fibe EasyFix
Čisticí utěrky Re!Fibe vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®¹⁾ jsou ideální pro odstranění odolných nečistot pomocí parního čističe.
Sada podlahových utěrek Re!Fibe obsahuje dvě savé a odolné podlahové utěrky vyrobené ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®¹⁾. CiCLO® je technologie, která urychluje rozklad polyesterových vláken, což vede k menšímu znečištění vody mikroplasty.²⁾ Vysoká propustnost par umožňuje dosáhnout vynikajících a hygienických výsledků čištění. Díky systému suchého zipu lze utěrky na podlahy připevnit rychle a snadno. Během práce utěrka také zůstává bezpečně na svém místě a nemůže sklouznout.
Charakteristické znaky a výhody
100% recyklovaný polyester s technologií CiCLO®¹⁾
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾Vyjma háčkového spojovacího prvku.
²⁾ Při každém praní textilií se uvolňují mikrovlákna, která končí v našich oceánech. Rozklad polyesterových vláken pomocí technologie CiCLO® činí 94,3 % za 3,7 roku, zatímco rozklad běžných polyesterových vláken činí pouze 4,9 % za 3,7 roku (podle normy ASTM D6691). Tato tkanina není kompostovatelná. Zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Logo a značky CiCLO® jsou registrované ochranné známky společnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Videa
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Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice