Set utěrek k RCV 3

Pro optimální výsledky čištění: Vysoce kvalitní sada utěrek z mikrovlákna pro mokré utírání tvrdých povrchů s robotickým vysavačem RCV 3.

Sada obsahuje 3 utěrky na robotický vysavač RCV 3. Pokud je přístroj zapnutý v režimu stírání, kvalitní utěrky z mikrovlákna zajistí optimální výsledky čištění na všech tvrdých površích, jako jsou dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC nebo linoleum. Spolehlivě odstraní nečistoty a prach. Výměna utěrek je velmi jednoduchá díky uchycení na suchý zip.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka se zapínáním na suchý zip
  • Jednoduché nandavání a sundavání díky uchycení na suchý zip.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 150 x 60 x 83
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem