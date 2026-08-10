Set utěrek k RCV 5
Pro optimální výsledky čištění: Vysoce kvalitní sada utěrek z mikrovlákna pro mokré utírání tvrdých povrchů s robotickým vysavačem RCV 5.
Sada obsahuje 3 utěrky na robotický vysavač RCV 5. Pokud je přístroj zapnutý v režimu stírání, kvalitní utěrky z mikrovlákna zajistí optimální výsledky čištění na všech tvrdých površích, jako jsou dlaždice, laminát, dřevěné podlahy, PVC nebo linoleum. Spolehlivě odstraní nečistoty a prach. Výměna utěrek je velmi jednoduchá díky uchycení na suchý zip.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka se zapínáním na suchý zip
- Jednoduché nandavání a sundavání díky uchycení na suchý zip.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|105 x 60 x 85
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem