Široká štětinová podlahová hubice
Podlahová hubice s extra širokou čisticí plochou (315x89) a dodatečnými štětinami pro rychlé čištění velkých ploch, jako např. dlaždiček, podlah z přírodního kamene či linoleových podlah. Pro použití s nebo bez froté potahu.
Podlahová hubice s extra širokou čisticí plochou a doplňkovými štětinami pro rychlé čištění velkých ploch tvrdých podlah z dlažby, přírodního kamene, PVC nebo linolea. V případě silně ulpívajících nečistot můžete podlahu předem vydrhnout bez utěrky pomocí stabilních štětin. Následně navléknete utěrku a podlahu vyčistíte jako obvykle.
Charakteristické znaky a výhody
Štětiny na spodní straně podlahové hubice
Extra šířka při čištění povrchů
Inovativní mechanismus upevnění k fixaci čisticího hadříku
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|305 x 180 x 125
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy