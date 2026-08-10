Široká štětinová podlahová hubice

Podlahová hubice s extra širokou čisticí plochou (315x89) a dodatečnými štětinami pro rychlé čištění velkých ploch, jako např. dlaždiček, podlah z přírodního kamene či linoleových podlah. Pro použití s nebo bez froté potahu.

Podlahová hubice s extra širokou čisticí plochou a doplňkovými štětinami pro rychlé čištění velkých ploch tvrdých podlah z dlažby, přírodního kamene, PVC nebo linolea. V případě silně ulpívajících nečistot můžete podlahu předem vydrhnout bez utěrky pomocí stabilních štětin. Následně navléknete utěrku a podlahu vyčistíte jako obvykle.

Charakteristické znaky a výhody
Štětiny na spodní straně podlahové hubice
Extra šířka při čištění povrchů
Inovativní mechanismus upevnění k fixaci čisticího hadříku
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 305 x 180 x 125
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy