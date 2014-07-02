Spojovací nátrubky

Kärcher Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus

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Kärcher Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá

Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá

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Kärcher Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá

Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá

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Kärcher Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná

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Kärcher Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)

Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)

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Kärcher Redukční objímky

Redukční objímky

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Kärcher Sada redukčních/rozšiřujících objímek

Sada redukčních/rozšiřujících objímek

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